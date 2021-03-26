”غريفيث“ يلتقي وفد الحوثي بـ”مسقط“.. حراك دبلوماسي أممي وأميركي لوقف الحرب في اليمن

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إنه عقد اجتماعا في مسقط، اليوم الجمعة 26 مارس/آذار، مع محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي الانقلابية ورئيس وفدها التفاوضي.
وأوضح غريفيث في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“ أنه ناقش مع "عبد السلام" "الحاجة الملحة للاتفاق على فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيدا للتوصل إلى سلام دائم".
وكان المبعوث الأممي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه بدأ زيارة إلى سلطنة عمان لمواصلة جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية.
وتأتي زيارة غريفيث في سياق دبلوماسية دولية نشطة لوقف الحرب في اليمن، إذ عاد المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إلى الشرق الأوسط أمس الخميس، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة، وفقا لما جاء في بيان للخارجية الأميركية أمس.
وتركز مناقشات المبعوث الأميركي على "الجهود الدولية المشتركة لتعزيز وقف إطلاق النار الدائم، واتفاقية السلام في اليمن، وكذلك جهودنا لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة التي تعاني منها البلاد" وفقا للبيان.