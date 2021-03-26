كفاين يطالب بسرعة اطلاق سراح المعتقلين ويؤكد أن إجراءات القمع لن تزيد السقطريين إلا قوة واصطفاف

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قال وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين إن إجراءات القمع ومداهمة الفعاليات واختطاف الناشطين والتعسف في مواجهة الآراء المعارضة لن تزيد السقطريين إلا قوة واصطفاف في مواجهة الظلم والعمل على استعادة مؤسسات الدولة والخروج بسقطرى من الوضع البائس التي آلت إليه بعد الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي.
ووصف كفاين الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها مليشيات الانتقالي في أرخبيل سقطرى وآخرها لقيادات من لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة بالعمل المستهجن والسلوك الخاطئ يراد به تكميم الأفواه وإسكات المعارضين وهي طريقة فاشلة لا تحول دون مقاومة هذا الصلف ورفضه
وأضاف كفاين في تصريح صحفي وصل " مأرب برس" نسخة منه أن التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالوسائل المشروعة حق أساسي يجب عدم المساس به ومن غير المقبول مصادرة آراء الآخرين وإسكاتهم بالقوة واعتقالهم ومداهمتهم.
وأكد على ضرورة سرعة الإفراج عن المعتقلين وعدم المساس بحريات الآخرين.