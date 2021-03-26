شاهد فيديو مروع لحظة اصطدام قطاري صعيد مصر

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر موقع "مصر تايمز" فيديو لاصطدام قطاري الصعيد اليوم الجمعة، ورعب المارة الذي أثاره الحادث.

وظهر في الفيديو أحد القطارات وهو يصطدم بقطار أمامه ومسارعة المارة لمساعدة المصابين إثر الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.