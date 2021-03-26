عاجل: الشرعية تعلن تشغيل أحد مطارات اليمن المتوقفة وتحدد موعد استئناف الرحلات

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أعلنت وزارة النقل في الحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، استئناف حركة نشاط مطار الريان الدولي، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)
وأكدت الوزارة جاهزية المطار لاستقبال رحلات الطيران المحلية والدولية اعتباراً من 28 مارس الجاري.
وعرقلت الامارات التي احتلت مطار الريان، اكثر من مرة، استئناف العمل في المطار.
وحولت القوات الاماراتية، ثالث أكبر مطار في البلاد ،الواقع بمدينة المكلا،الى مقر عسكري منذ نحو 5 سنوات.