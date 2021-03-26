عاجل: الشرعية تعلن تشغيل أحد مطارات اليمن المتوقفة وتحدد موعد استئناف الرحلات عاجل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تضبط خلية حوثية إرهابية وبحوزتهما أسلحة نوعية ومتفجرات وخرائط وأجهزة اتصالات شاهد صور من موقع الحادث المروع.. مصر تكشف تفاصيل وأسباب حادثة تصادم قطاري سوهاج وتعلن حصيلة رسمية بالضحايا أحرار تهامة ينتفض في وجه طارق صالح ويوجه صفعة لـ «سياسي الساحل» ويوبخ «هادي والشرعية» أول رد مؤتمري على إعلان طارق صالح تأسيس كيان سياسي برئاسته.. طارق لا يمثل المؤتمر عشرات القتلى والجرحى في حادث مؤسف لتصادم قطارين جنوب مصر والمستشفيات تعلن حالة الإستعداد القصوى شاهد.. صور للسفينة العملاقة التي اغلقت قناة السويس وتفاصيل ما حدث وآخر المستجدات بشأنها هجوم تخريبي يستهدف منشأة نفطية غربي المملكة التحالف يعلن تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت المملكة من أكبر السفن على الأرض.. كل ما تريد معرفته عن “إيفرغيفن” التي أغلقت قناة السويس
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم، خلية إرهابية على ارتباط بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي إن قوة أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الاجرامية بعد بلاغ عملياتي من للأجهزة المختصة.
وأضاف في تصريح ل"موقع وزارة الداخلية": بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية..قام رجال الأمن بمداهمة وكر لهم في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة أتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة.
مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ظلت لفترة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، الى أن قامت بمداهمة وكرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.
وأكد العميد السياغي أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب.
وعبر قائد قوات الأمن الخاصة عن شكره للمواطنين الشرفاء لتعاونهم البنّاء مع الأجهزة الأمنية داعيا جميع أفراد المجتمع إلى مزيد من التعاون والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة تهدف للإضرار بالأمن والاستقرار بالمحافظة.