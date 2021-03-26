عاجل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تضبط خلية حوثية إرهابية وبحوزتهما أسلحة نوعية ومتفجرات وخرائط وأجهزة اتصالات

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم، خلية إرهابية على ارتباط بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي إن قوة أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الاجرامية بعد بلاغ عملياتي من للأجهزة المختصة.

وأضاف في تصريح ل"موقع وزارة الداخلية": بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية..قام رجال الأمن بمداهمة وكر لهم في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة أتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة.

مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ظلت لفترة، ترصُد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، الى أن قامت بمداهمة وكرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

وأكد العميد السياغي أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب.

وعبر قائد قوات الأمن الخاصة عن شكره للمواطنين الشرفاء لتعاونهم البنّاء مع الأجهزة الأمنية داعيا جميع أفراد المجتمع إلى مزيد من التعاون والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة تهدف للإضرار بالأمن والاستقرار بالمحافظة.