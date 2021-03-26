أحرار تهامة ينتفض في وجه طارق صالح ويوجه صفعة لـ «سياسي الساحل» ويوبخ «هادي والشرعية» أول رد مؤتمري على إعلان طارق صالح تأسيس كيان سياسي برئاسته.. طارق لا يمثل المؤتمر عشرات القتلى والجرحى في حادث مؤسف لتصادم قطارين جنوب مصر والمستشفيات تعلن حالة الإستعداد القصوى شاهد.. صور للسفينة العملاقة التي اغلقت قناة السويس وتفاصيل ما حدث وآخر المستجدات بشأنها هجوم تخريبي يستهدف منشأة نفطية غربي المملكة التحالف يعلن تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت المملكة من أكبر السفن على الأرض.. كل ما تريد معرفته عن “إيفرغيفن” التي أغلقت قناة السويس قائد عسكري: عازمون على كسر شوكة «الحوثيين» وتحطيم مشروعهم للأبد و«مـأرب» لقنت المليشيا دورسا قاسية ”طارق صالح“ يستغل نفوذه على ”باب المندب“ لفرض نفسه في ”خارطة المحاصصة“.. ما وراء إشهار ”المكتب السياسي“ بالساحل الغربي؟ وهل هو بديل لحزب المؤتمر؟ وزير الخارجية الأمريكي و«معين عبد الملك»يبحثان هاتفياً هذه الملفات
في أول رد من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، للخطوة الانقلابية التي اقدم عليها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق ،باعلان تشكيل مكتب سياسي لقواته في الساحل الغربي لليمن، والتي اعتبرها كثيرون انها قد تكون بديلا لحزب المؤتمر، أكد عضو مجلس الشورى، ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، الدكتور عصام شريم، أن "طارق صالح لا يمثل المؤتمر ولا يمكن أن يتحدث باسم الحزب".
وكتب شريم في سلسلة تغريدات له على تويتر قائلا:" لم يكن مقبولا أن يتحدث طارق صالح باسم المؤتمر الشعبي العام فلا صفة له"، مضيفًا: "أن يؤسس لنفسه كيانا ويصبح رئيسا له فهذا حقه ونشجعه بشرط أن يسير وفق الثوابت الوطنية".
وتابع متسائلا؛ "من سيقود المقاومة العسكرية مادام طارق صالح اصبح رئيسا سياسيا لمكون مفروض انه مدنيا؟".
وأشار إلى أن الجهات الدولية الداعمة لطارق، تريد من خلال إعلان تأسيس "المجلس السياسي للمقاومة الوطنية"، أن تجعل منه ممثلا عن الرقعة الجغرافية التي تحت يده ومفاوضا عنها.
وألمح القيادي المؤتمري، عصام شريم إلى أن ما يقوم به طارق في الساحل الغربي بدعم إماراتي مشروع احتلال، وذلك من خلال محاولات طارق للاستقواء على أهل تهامة وتفتيت قواهم.