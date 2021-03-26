أول رد مؤتمري على إعلان طارق صالح تأسيس كيان سياسي برئاسته.. طارق لا يمثل المؤتمر

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في أول رد من داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، للخطوة الانقلابية التي اقدم عليها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق ،باعلان تشكيل مكتب سياسي لقواته في الساحل الغربي لليمن، والتي اعتبرها كثيرون انها قد تكون بديلا لحزب المؤتمر، أكد عضو مجلس الشورى، ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، الدكتور عصام شريم، أن "طارق صالح لا يمثل المؤتمر ولا يمكن أن يتحدث باسم الحزب".

وكتب شريم في سلسلة تغريدات له على تويتر قائلا:" لم يكن مقبولا أن يتحدث طارق صالح باسم المؤتمر الشعبي العام فلا صفة له"، مضيفًا: "أن يؤسس لنفسه كيانا ويصبح رئيسا له فهذا حقه ونشجعه بشرط أن يسير وفق الثوابت الوطنية".

وتابع متسائلا؛ "من سيقود المقاومة العسكرية مادام طارق صالح اصبح رئيسا سياسيا لمكون مفروض انه مدنيا؟".

وأشار إلى أن الجهات الدولية الداعمة لطارق، تريد من خلال إعلان تأسيس "المجلس السياسي للمقاومة الوطنية"، أن تجعل منه ممثلا عن الرقعة الجغرافية التي تحت يده ومفاوضا عنها.

وألمح القيادي المؤتمري، عصام شريم إلى أن ما يقوم به طارق في الساحل الغربي بدعم إماراتي مشروع احتلال، وذلك من خلال محاولات طارق للاستقواء على أهل تهامة وتفتيت قواهم.