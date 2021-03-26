عاجل.. سقوط ضحايا في حادث مؤسف لتصادم قطارين جنوب مصر والمستشفيات تعلن حالة الإستعداد القصوى شاهد.. صورا للسفينة العملاقة التي اغلقت قناة السويس وتفاصيل ما حدث وآخر المستجدات بشأنها هجوم تخريبي يستهدف منشأة نفطية غربي المملكة التحالف يعلن تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت المملكة من أكبر السفن على الأرض.. كل ما تريد معرفته عن “إيفرغيفن” التي أغلقت قناة السويس قائد عسكري: عازمون على كسر شوكة «الحوثيين» وتحطيم مشروعهم للأبد و«مـأرب» لقنت المليشيا دورسا قاسية ”طارق صالح“ يستغل نفوذه على ”باب المندب“ لفرض نفسه في ”خارطة المحاصصة“.. ما وراء إشهار ”المكتب السياسي“ بالساحل الغربي؟ وهل هو بديل لحزب المؤتمر؟ وزير الخارجية الأمريكي و«معين عبد الملك»يبحثان هاتفياً هذه الملفات عاجل..هجوم حوثي جديد يستهدف المملكة والتحالف يعلن نتائجه نقل عروس إلى المستشفى في ليلة الدُخلة والسبب غير متوقع
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بسقوط ضحايا جراء تصادم قطارين في سوهاج جنوبي مصر.
ونقلت عن مصدر بهيئة الإسعاف، تأكيده اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية سقوط 32 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث تصادم القطارين في سوهاج.
وكانت نقلت وسائل إعلام مصرية نقلت عن وزارة الصحة قولها ان 50 شخصا اصيبوا في حادث تصادم القطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، في حصيلة اولية.
الى ذلك أمر وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا.
وذكرت مصادر طبية مصرية ان مستشفيات سوهاج ،أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين والوفيات.