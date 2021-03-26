عاجل.. سقوط ضحايا في حادث مؤسف لتصادم قطارين جنوب مصر والمستشفيات تعلن حالة الإستعداد القصوى

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بسقوط ضحايا جراء تصادم قطارين في سوهاج جنوبي مصر.

ونقلت عن مصدر بهيئة الإسعاف، تأكيده اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية سقوط 32 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث تصادم القطارين في سوهاج.

وكانت نقلت وسائل إعلام مصرية نقلت عن وزارة الصحة قولها ان 50 شخصا اصيبوا في حادث تصادم القطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، في حصيلة اولية.

الى ذلك أمر وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا.

وذكرت مصادر طبية مصرية ان مستشفيات سوهاج ،أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين والوفيات.