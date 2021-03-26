هجوم تخريبي يستهدف منشأة نفطية غربي المملكة

الجمعة 26 مارس - آذار 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان غربي المملكة، لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة،

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، مشيراً إلى أنه "لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأدانت المملكة الاعتداء الذي وصفته بالتخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ككل.

وأكد المصدر أن "الهجوم يؤثر أيضاً في الملاحة البحرية ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد اعلن في وقت سابق مساء اليوم الخميس تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الاراضي السعودية.

وأيضا أفاد التحالف العربي بسقوط صاروخ باليستي بمحافظة الجوف بعد إطلاقه من صنعاء