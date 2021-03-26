التحالف يعلن تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت المملكة

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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن تدمير طائرة مسيرة ثامنة، خلال الساعات الأخيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه الاراضي السعودية.
وحسب قناة العربية، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة ثامنة أطلقت تجاه المملكة مساء اليوم.
وكان التحالف العربي أعلن قبل قليل تدمير طائرة مسيرة مفخخة سابعة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.
وأعلن التحالف تدمير سادس طائرة مسيرة خلال الساعات الأخيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة نجران بالسعودية.
وأيضا أفاد التحالف العربي بسقوط صاروخ باليستي بمحافظة الجوف بعد إطلاقه من صنعاء.
وقبلها بدقائق أعلن التحالف تدمير طائرة بدون طيار أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط غرب المملكة.
كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل ساعات اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.
وذكر التحالف العربي- في بيان مساء اليوم الخميس- أنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.