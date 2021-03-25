قائد عسكري: عازمون على كسر شوكة «الحوثيين» وتحطيم مشروعهم للأبد و«مـأرب» لقنت المليشيا دورسا قاسية

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

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أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة قائد جبهة جبل مراد العميد الركن محمد الحليسي اليوم الخميس أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب، لقنوا مليشيا الحوثي المتمردة، دروساً قاسية في مختلف الجبهات.

وأوضح العميد الركن الحليسي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عازمة على كسر شوكة المليشيات الحوثية، وتحطيم مشروعها للأبد، ولن يركع اليمن للوصاية الايرانية مهما كانت التضحيات.

ولفت إلى أن أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية أصبحوا اليوم يُدركون جيداً خطر المليشيات الحوثية أكثر من أي وقتاً مضى، الأمر الذي دفعهم للالتفاف حول الجيش والمقاومة الشعبية.

كما أكد أن المليشيا الحوثية تعيش اليوم آخر أيامها وأن صفوفها اصبحت تنهار يوماً بعدم يوم، جراء ما تتلقاه من ضربات موجعة من قبل أبطال الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات، ومنها جبهة جبل مراد.

إلى ذلك تفقد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشئون التوجيه السياسي والمعنوي العميد محمد محمد المكروب ، اليوم الخميس، أبطال الجيش والمقاومة في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مارب.

وخلال الزيارة عقد العميد المكروب اجتماعاً بقيادة الجبهة، ناقش معهم آخر المستجدات والتطورات في الميدان، ودور التوجيه المعنوي في الجبهة، مشيدا بالمعنويات العالية التي لمسها لدى أبطال الجيش في الجبهة.

وفي الاجتماع أشاد العميد المكروب بالبطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من أبناء قبيلة مراد، والذين لقنوا المليشيات الحوثية دروساً قاسية في جبل مراد وبقية الجبهات.

وأكد أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ومعهم كل الشرفاء من أبناء اليمن، ومن ورائهم تحالف دعم الشرعية عازمون على اجتثاث المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضتها.