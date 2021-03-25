وزير الخارجية الأمريكي و«معين عبد الملك»يبحثان هاتفياً هذه الملفات

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 304

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الخميس 25 مارس 2021م دعم حكومته لجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى السلام.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية أشاد معين بالشراكة مع الولايات المتحدة في مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية ولمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وحرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقات.

وأوضح أن ترحيب الحكومة بالمبادرة التي أطلقتها السعودية يأتي في إطار التزامها بمسار السلام، مشيراً إلى أن تعنت الحوثيين واستمرار تصعيدهم على مأرب ورفضهم لمبدأ وقف اطلاق النار هو العقبة الاساسية في مسار إنهاء الحرب في اليمن.

وقال معين عبدالملك إن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة ومستعدة للتعامل بمرونة مع أي مبادرة للأمم المتحدة شريطة ضمانها تخصيص عوائد الميناء لدفع رواتب ما يزيد عن 122 ألف من موظفي القطاع العام حسب ما تضمنه اتفاق استوكهولم الذي عطله الحوثيون.

وبدوره عبر وزير خارجية أمريكا عن تقديره للاستجابة السريعة من قبل الحكومة لمساعي السلام، مشيراً إلى تفهم بلاده مخاوف الحكومة من استخدام الحوثيين لعائدات المشتقات النفطية لتمويل حملاتهم العسكرية ضد مأرب.

وأكد بلينكن على الدعم الكامل من الولايات المتحدة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وجهود الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.