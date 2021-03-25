عاجل..هجوم حوثي جديد يستهدف المملكة والتحالف يعلن نتائجه

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل ، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه أراضي المملكة.
يتبع...