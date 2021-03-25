نقل عروس إلى المستشفى في ليلة الدُخلة والسبب غير متوقع

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أصيبت شابة بالغة من العمر 29 عاما، بجرح قطعي في يدها بعد انفجار جهاز الميكرويف في أول تجربة له في منزلها في منزلها في أول أيام الزواج ومكثت الساعات الاولى من صباح اول أيام الزواج في المستشفى لتلقي العلاج.

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما، أصيبت بجرح قطعي في يدها في صباح أول يوم زواج لها أثناء استخدامها جهاز الميكرويف لأول مرة.

قالت الشابة أن الخطأ في البداية كان في عدم إتباع قواعد التعامل مع ذلك الجهاز، أو عدم الاكتراث لدرجة الحرارة العالية التي يعمل بها، بالإضافة لخطأ بسيط قامت به أثناء تشغيله كاد أن يتسبب في حريق المنزل بأكمله.

أوضحت الشابة، أن هناك قواعد أمان لضمان إغلاق الجهاز، فلم تتبعها لأنها كما وصفت " فهو أكثر تطورا من الذي كانت تستخدمه من قبل" ، فتسبب عدم غلقها للميكرويف بشكل صحيح إلى انفجاره وإصابتها بجروح في يدها.

ذكرت الشابة أنها أصيبت بالإغماء حينما انفجر الميكرويف في يدها، واستيقظت في المستشفى ووجدت زوجها بالقرب منها، و يدها مصابة بجرح و ووجها به بعض الجروح الطفيفة.