أول محافظة جنوبية تتخذ فيها لجنة الطوارئ قرارا بتعليق الدراسة في كليات ومعاهد المحافظة

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة، في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، تعليق الدراسة في الكليات والمعاهد العامة والخاصة بمحافظة شبوة، عملاً بقرار رئاسة الجامعة على أن يتم استئنافها بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك لحماية الطلاب من وباء فيروس كورونا.

وناقشت اللجنة، خطورة الوضع الوبائي بمحافظة شبوة في ظل تصاعد ارتفاع معدلات انتشار الحالات المشتبهة وبشكل يومي في غالبية مديرياتها..مثمنة دعم السلطة المحلية لمركز العزل بمدينة عتق..مشيرة الى احتياجاته وغيره من مراكز العزل في كل من مديريتي بيحان وميفعة للمزيد من الدعم.

واهابت اللجنة، بالمنظمات الدولية والإنسانية إلى ضرورة مساعدة المحافظة ودعم قدراتها الصحية على مواجهة هذه الجائحة العالمية..مشددة على ضرورة تعزيز السلوك المجتمعي المقاوم للوباء، والالتزام بضوابط الوقاية والحماية الصحية منه.

ودعا أمين محلي شبوة، إلى تكامل الجهود في مواجهة الوباء والالتزام بالاجراءات الاحترازية استجابة لدواعي الضرورة للحماية والوقاية من الوباء، خصوصا في ظل الوضع الوبائي الصعب.