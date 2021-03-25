لماذا تواصل واردات السعودية من تركيا التراجع؟

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كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في يناير الماضي.
وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير 2021، انخفاضا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020.
كذلك تراجعت الواردات من 622 مليون ريال في يناير 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي إلى حظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين أنقرة والرياض.
(الدولار = 3.7495 ريال سعودي)