فنانة خليجية شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها الثاني بعد نحو شهر (فيديو)

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي انفصالها عن زوجها الثاني، وذلك بعد زواج استمر لنحو شهر فقط.

وبعد حوالى شهر على زواجها، صدمت الفنانة العمانية​، المتابعين بإعلانها انفصالها عن زوجها الثاني.

وكشفت زارا عبر مقطع فيديو أنها "لا تود تكرار تجربة عدم إعلان انفصالها، على غرار زواجها الأول، خصوصا أنها شعرت بعد انفصالها الثاني أن الجميع يبارك لها بالزواج، في حين أنه إنتهى كذلك".

وأضافت أنها "ما عادت تكترث كثيرا للطلاق، خصوصا أنه الثاني، وأصبح لديها مناعة من الطلاق على غرار لقاح كورونا".

وتابعت: "كلكم هتقولوا ليش يازارا نزلتي هالبوست.. لأني حاسة إنه قاعد يصير معي نفس اللي صار لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، أمس في حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي.. أنا لا أبغى شي ولا بغى شي.. لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن الحمد الله متعودين مرتين.. المفروض كده احنا اخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين.. انا البعد مرتين صار عندي مناعة".

يذكر أن الفنانة العمانية كانت متزوجة من المخرج السعودي سمير عارف، وفي أغسطس من عام 2018 كشفت عن طلاقها منه، مؤكدة أن الانفصال جاء لعدم التوافق بينهما وأن علاقتهما لا تزال جيدة.

وزارا البلوشي هي ممثلة معروفة في المملكة العربية السعودية، استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة في المملكة، وأول عمل درامي قامت بتأديته هو مسلسل (الساكنات في قلوبنا).