قرار ملكي للملك سلمان يحسم جدلا واسعا في السعودية

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، جدلا واسعا داخل المملكة العربية السعودية، بإصداره أمرا ملكيا.

أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل المقبل، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 أبريل المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)

كما أمر الملك سلمان أن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 18 أبريل المقبل، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 أبريل، وأن تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

بداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9 / 1442، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.#واس https://t.co/Uix4h8UoNj

​وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الأمر الملكي جاء انطلاقا من اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وكذلك حرصا منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات.

يشار إلى أنه تصدر هاشتاغ "تقديم الاختبارات قبل رمضان" موقع "تويتر" خلال الفترة الماضية، للمطالبة بتقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان، بدلا موعدها المحدد مسبقا في شهر شوال.

وأبدى العديد من الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية تأييدا كبيرة إلي فكرة تقديم الاختبارات من خلال الهاشتاغ.

كما أعاد المشاركون في هاشتاغ "تقديم الاختبارات قبل رمضان" نشر الأمر الملكي الذي صدر العام الماضي 2020، الذي ينص على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكي تكون بداية الاختبارات 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي في 21 رمضان.