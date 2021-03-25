اللواء أمين العكيمي يعزي في وفاة البرلماني علي بن صالح شطيف

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعث محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي بن صالح شطيف، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض في المملكة الأردنية .

وأشاد المحافظ العكيمي بمناقب الفقيد ومواقفه السياسية والنضالية والوطنية معبرا عن اسفه لخسارة الجوف احد رجالاتها وقادتها السياسيين .

وأضاف اللواء أمين العكيمي " إن وفاة الشيخ علي بن صالح شطيف يمثل فاجعة وخسارة كبيرة للجوف ولليمن والشعب اليمني عامة ولمحافظة الجوف على وجه الخصوص، وأن خسارة رحيله تتعاظم في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها اليمن والتي هي بأمس الحاجة للرجال المحنكين من أمثال الشيخ علي بن صالح شطيف .

مأرب برس يعيد نشر نص التعزية

"ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة البرلماني علي بن صالح خالد شطيف في المملكة الأردنية بعد صراع طويل مع المرض .

إن وفاة الشيخ علي بن صالح شطيف يمثل فاجعة وخسارة كبيرة للجوف ولليمن والشعب اليمني عامة ولمحافظة الجوف على وجه الخصوص، وأن خسارة رحيله تتعاظم في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها اليمن والتي هي بأمس الحاجة للرجال المحنكين من أمثال الشيخ علي بن صالح شطيف .

لقد عُرف الفقيد بمناقبه ومواقفه الوطنية والسياسية والاجتماعية والقبلية الشجاعة التي سطرها خلال حياته الحافلة بالعطاء والبذل والإصلاح، حيث كان الفقيد ركيزة من ركائز المجتمع الجوفي واليمني كله، فإلى جانب حنكته السياسية والقيادية التي أفاد بها الجوف واليمن والتي ظهرت من خلال تعاملاته ونشاطاته السياسية والاجتماعية التي اهلته إلى تولي عدد من المناصب من أهمها عضو مجلس النواب ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في الجوف وعضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس مطارح قبائل الجوف بالإضافة إلى كونه شيخا قبليا ومصلحا اجتماعيا ومواطنا محبا لوطنه وإخوانه من ابناء اليمن كافة وقد كانت له مواقفه البطولية في وجه المليشيا الحوثية الانقلابية والمشاريع التخريبية الرامية للعبث بأمن واستقرار الوطن.

وبهذا المصاب الجلل فاننا في السلطة المحلية في محافظة الجوف نعبر عن صادق العزاء وعظيم المواساة لآل شطيف كافة وللوسط القبلي والسياسي والمقاومة الشعبية ولشعبنا اليمني الصامد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أخوكم الأسيف:

اللواء/ أمين بن علي العكيمي

محافظ محافظة الجوف .