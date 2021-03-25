اشتعال المعارك ضد الحوثيين في محافظات الجنوب وقوات ”الشرعية“ تتقدم وتدحر المليشيا من تباب ”الكرب“

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس 25 مارس/آذار، عن تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج (جنوبي اليمن)، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد أفشلت قوات الجيش الوطني هجوماً شنته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة، وشنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير تباب "الكرب" المطلة على منطقة "المغنية" بالقرب من جبل "جالس" الاستراتيجي.

وأسفرت المعارك، عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، فيما استعادت قوات الجيش عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.