حزب ”الإصلاح“ يعلن عن ”الحل الوحيد في اليمني“ بعد رفض الحوثي للمبادرة السعودية

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح، عبدالوهاب الآنسي، الخميس 25 مارس/آذار، أنه ”ليس هناك من حل أمام الجميع إلا مواجهة الحوثي عسكرياً بعد رفضه للمبادرة السعودية“.

وأوضح "الآنسي" في مقابلة مع صحيفة ”الوطن“ السعودية، أن "حزب الإصلاح لم يكن مستغربا رفض وموقف الحوثيين، لأنه ليس لديهم أي خيار غير الحرب والإرهاب.

وقال ان ”مبادرة السلام السعودية جات في الوقت المناسب، وكشفت كثيرا من الأوراق، وأهمها قضية الحوثي الذي أصبح مكشوفا أمام الجميع، وفضحت تبريراتهم الكاذبة وتضليلهم، وكيف أنهم يتبنون الحرب وسيلة للوصول إلى ما يريدون“.



وأضاف: "في الوقت الذي نتألم فيه على الشعب اليمني، يخطط الحوثي لاغتيال السلام مستقبلا، من حيث تربية جيل جاهز للموت والتفجيرات والأعمال الإرهابية وليس للحياة، فالجميع يتحدثون عن القاعدة وداعش، لكن هؤلاء فاقوا وتجاوزوا داعش والقاعدة بأعمالهم الإرهابية التخريبية“.

الإثنين 22 مارس/آذار، طرحت السعودية مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن والتمهيد لمفاوضات تقود إلى حل سياسي لنزاع دخل عامه السابع، داعية كلا من الحكومة اليمنية، المسنودة بالتحالف العربي، وجماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، إلى القبول بالمبادرة.

وحظيت المبادرة بترحيب عربي ودولي واسع، وجاءت متوائمة مع جهود كل من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يمضي عامه الثالث متنقلا بين عواصم عديدة لحلحلة الأزمة، والمبعوث الأمريكي، تيموثي ليندركينغ، المُعين في فبراير/ شباط الماضي.

وفيما بات اليمنيون بحاجة ملحة لإحلال السلام، في ظل حرب أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. الا ان الحوثيين رفضو المبادرة واعتبروها "عقبة أمام السلام".