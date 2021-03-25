بيانات تنعي وفاة أحد قيادات حزب الإصلاح البارزين

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 817

توفى، اليوم الخميس، رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف، الشيخ القبلي والبرلماني السابق، علي بن صالح شطيف، بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل شطيف يتلقى العلاج منذ أشهر في الأردن، قبل أن يوافيه الأجل، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب الاصلاح نت.

وانتخب بن شطيف رئيسا للمكتب التنفيذي للإصلاح أواخر يوليو العام الماضي، في انتخابات عقدها فرع الحزب بالمحافظة لشغل الفراغ الذي تركه استشهاد العديد من قياداته ورؤساء دوائره المختلفة.

وقال وقتها عقب انتخابه بطريقة ديمقراطية إن “المرحلة الحالية تتطلب العمل بشكل مختلف لمواكبة تحديات المرحلة”. شاكرا القيادة السابقة على “توليهم العمل في ظروف صعبة”.

وعلى الفور قام باستكمال جهوده في التواصل مع قيادات الأحزاب السياسية بالمحافظة من مختلف التوجهات للعمل على دعم تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت وسائل اعلام حزب الاصلاح ان الشيخ شطيف رتواصلا مع دوره السياسي، اضطلع بمسؤولياته الاجتماعية بوصفه شيخا قبليا من أسرة مشيخ معروفة بتاريخها الجمهوري ودعم التعليم في المحافظة، حيث كان والده أول من ساهم في إيجاد مدرسة بمديريته الروض وذلك من خلال تحويل جانب من منزله للدراسة، ثم تابع اعتمادها الجهات الحكومية لبناء مدرسة وتحقق له ما أراد.

واضافت: وكان من ثمار جهوده العمل على تأسيس مطارح قبائل دهم وأبناء الجوف وهو تجمع قبلي لحشد أبناء القبائل لصفوف الجيش لتحرير المحافظة، وأسهم ذلك في رفد القوات المسلحة هناك بالأفراد الذين انخرطوا في عدد من الألوية.

وتابعت:وفي تاريخه السياسي، كان الشيخ علي عضوا في مجلس النواب، وكذا مؤتمر الحوار الوطني ضمن فريق بناء الدولة، ويحظى باحترام كبير في أوساط أبناء المحافظة شيوخا وأفرادا لسمعته الطيبة وتأثيره الإيجابي لصالحهم وأدواره المتعددة من الجانب السياسي والاجتماعي والقبلي، كما يتمتع بعلاقات واسعة على مستوى البلاد، وذلك من خلال إصلاحه بين الناس وعمله البرلماني وتاريخه السياسي.

وخلال قيادته المطارح، كان الشيخ يتواجد في الميدان وفي مقدمة صفوف المقاتلين، مناضلا على أكثر من جبهة وميدان، قريبا من الناس أينما كان، ليكون رحيله مؤلما لكل من عرفه وسمع عنه.

*الإصلاح ينعي

ونعى التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الخميس، الشيخ المناضل علي بن صالح بن خالد شطيف رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة الجوف وعضو مجلس النواب السابق، الذي وافاه الأجل بعد معاناة من المرض.

وقالت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، في بيان النعي، إن الشيخ المناضل ومنذ أن بدأت مليشيا الحوثي في تمردها على الوطن والشعب والدولة كان في مقدمة أبناء الوطن الذين عرفتهم ميادين الجمهورية لا تلين لهم قناة، فتصدوا لمشروع الامامة ورفعوا راية الوطن عالياً.

وأكد البيان أن خسارة الإصلاح والوطن كبيرة برحيل هذا القائد الإنسان رجل القبيلة والسياسة والخير والصلاح، بعد أن سطر تاريخاً مشرّفاً بمقاومة الإمامة والمشروع الفارسي والدفاع عن النظام الجمهوري وقبل ذلك وبعد ذلك إرضاء ربه تبارك وتعالى، باذلاً في سبيل ذلك أسمى ما يملك وعمل على توحيد القبائل وحل خلافاتها والتواجد معها في مقدمة ميادين النضال.

وأضاف" لن ينسى أبناء اليمن وأجياله أن الشيخ المناضل بن شطيف قدم دروساً بليغة في الوطنية من ميادين البطولة، وستكون مواقفه الخالدة في استعادة الدولة والتصدي للميلشيات الحوثية الإرهابية وسيرته النضالية سفراً لأبناء اليمن ومشعلاً للحرية يوقدون منه جذوة النضال كلما حاولت مخلفات الإمامة أن تطفأها.

*البرلمان ينعي

كما نعى مجلس النواب، عضو المجلس الشيخ علي صالح شطيف الذي وافاه الأجل إثر مرض ألم به، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والعطاء الوطني المتعدد.

ونوه مجلس النواب في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية المخلصة وأدواره البرلمانية المتميزة وحضوره السياسي والاجتماعي والقبلي الدائم والشجاع، وانحيازه الثابت الى صف الوطن والشعب اليمني، ومواقفه الوطنية الخالصة في مواجهة المشروع الإيراني التدميري في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار البيان، الى ان الفقيد كان من الشخصيات البرلمانية المتمرسة التي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز العمل البرلماني وتطويره وكان مثالاً يحتذى به في الأمانة والمسؤولية والمثابرة والتفاني في كافة المهام الموكلة اليه.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاءه عن خالص التعازي بهذا المصاب الأليم.. سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.