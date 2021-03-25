السعودية تعلن عن إجراءات جديدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الجهات ذات الاختصاص في السعودية عن توصيات جديدة وإجراءات احترازية خلال شهر رمضان القادم وعيد الفطر.

وبحسب "العربية.نت" فإن التوصيات خلُصت عبر لجنة وزارية ضمت "وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وركزت هذه الإجراءات على إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، وكذلك تعليق الاعتكاف وسفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع، بالإضافة إلى توصية فتح المراكز التجارية "المولات" للتسوق على مدار 24 ساعة، مع استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

في حين جاء توزيع مهام التوصيات على الوزارات المعنية، حيث تتولى وزارة الشؤون الإسلامية، تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وتعليق الاعتكاف والتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد، مع ضرورة إعداد رسائل توعوية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم، وتتولى وزارة السياحة إيقاف إقامة البوفيهات في الفنادق، كما تتولى هيئة الصحة العامة "وقاية" تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم الخارجية «تجهيز مسبق – الانتظار في السيارة»، في الوقت الذي تقوم فيه البلديات بتكثيف الجولات الرقابية على التجمعات في الحدائق العامة وضبط المخالفات، وتشديد الرقابة على التجمعات في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني وضبط المخالفات.

كما أوردت التوصيات التعميم بالسماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات، بالعمل لمدة 24 ساعة مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتوعية الإعلامية بأهمية الالتزام بالإجراءات في موائد الإفطار الصباحية في عيد الفطر المبارك.