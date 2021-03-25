بريطانيا تدخل على خط الأزمة اليمنية وتعلن عن ارسل قوات عسكرية ضخمة كيف تعالج تشقق كعب القدم بطريقة سريعة وعاجلة جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الحوثية في منطقة العود بالضالع جرائم المليشيات الحوثية تتصاعد في حرق منازل ومزارع الموطنون في قعطبة الفاخر والحكومة الشرعية تدعم صنعاء بالنفظ المليشيات الحوثية تحرق مخيمات النازحين بالمدفعية والمسيرات في حجة تقارير تكشف عن صفقة القرن ومفاجأت بشأن وجهة محمدصلاح المقبلة 3 طرق بسيطة وسهلة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان القاتل تفاصيل كيف فقدت فرنسا بريقها أمام أوكرانيا وكيف بلجيكا قلبت الطاولة على ويلز في تصفيات كأس العالم آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية واشنطن قرارات للمرة الأولى في تاريخها ..ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة
يمكن أن يتسبب كعب القدم المتشقق بالإزعاج ليصل في بعض الأحيان الى مرحلة النزف، في الوقت الذي من الممكن فيه ان يتسبب بنقل عدوى إذا ترك من دون علاج.
ويمكن معالجة التشقق من خلال بعض الإجراءات البسيطة والتي تتطلب ترطيب الكعب مرتين على الأقل يوميا بإستخدام مرطبات كثيفة.
على أن تحتوي بعض المطريات على اليوريا أو حمض الساليسيليك أو حمض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، والتي من الممكن أن تتسبب بتهيج ووخز خفيف في المنطقة.
وتتم العناية بالكعب المتشقق من خلال نقعه لمدة 10 دقائق في ماء عادي أو مع صابون، ثم فرك الكعب باستخدام مكشطة لإزالة الجلد، وبعدها ضع مستحضرا من الكريم الزيتي السمكي أو فازلين، وارتد زوجا من الجوارب القطنية الرقيقة قيل النوم لمساعدة المرطب على أخذ مفعوله.
وينصح بعدم تجاهل الكعب في حال حدوث تشققات لأنها مع مرور الوقت تصبح اعمق وهذا ما يزيد من خطر حدوث عدوى،