جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الحوثية في منطقة العود بالضالع جرائم المليشيات الحوثية تتصاعد في حرق منازل ومزارع الموطنون في قعطبة الفاخر والحكومة الشرعية تدعم صنعاء بالنفظ المليشيات الحوثية تحرق مخيمات النازحين بالمدفعية والمسيرات في حجة تقارير تكشف عن صفقة القرن ومفاجأت بشأن وجهة محمدصلاح المقبلة 3 طرق بسيطة وسهلة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان القاتل تفاصيل كيف فقدت فرنسا بريقها أمام أوكرانيا وكيف بلجيكا قلبت الطاولة على ويلز في تصفيات كأس العالم آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية واشنطن قرارات للمرة الأولى في تاريخها ..ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة تصريحات ومطالبات أمريكية جديدة ومهمة قد تعمل على إنهاء الحرب في مأرب عدد من المواقع جنوب «تعـز» ساحة تقدم جديدة لقوات الشرعية.. آخر التطورات الميدانية
قالت مصادر محلية ل مأرب برس إن مستضعفي بني اليزيدي عزلة الوحج العود مديرية قعطبة محافظة الضالع تعرضوا لحمله هستيرية وبشكل مفاجئ للمليشيات الحوثية على قراهم من ما يسمى قسم شرطة القرين والذي عمل على اقتحام ومداهمة منازلهم واعتقال رجالهم من داخل البيوت تحت تهديد السلاح وبدون أسباب تذكر.
وذكر المصدر أن المواطنين في شرقي قرين الفهد تفاجأوا بحملة مدججة بالأسلحة تقتحم منازلهم وتهتك أعراضهم وتروع ألنساء والأطفال في قرية الزرقاء التابعة لعزلة الوحج..
وأكد المصدر أن الحمله يديرها ويحركها مشايخ المنطقة وهم الشيخ علي مسعد السلامي والشيخ صادق سفيان السيد وأخوه والشيخ داوود النهام للتوسع في اموال بيت اليزيدي إذ قام المشايخ بضخ الأموال في ما يسمى بقسم القرين الذي يعتبر مقر مديرية قعطبة حاليآ للمليشيات الحوثية ووزع الأموال وقدم الإغراءات على العاملين بقسم القرين بشكل عام وبطريقته كشيخ متسلط ومتجبر مستخدما جنود الحوثيين لملاحقة وحبس وزجر وقهر بني اليزيدي الضعفاء وأخذهم الى السجون تمهيدا لحراثة الأرض ونهبها وتمليكها للشيخ السلامي.
وطالب أهالي بيت اليزيدي كافة العقلاء لسرعة التدخل وإيقاف هذا العداء العبثي من قبل المشايخ ومشرفي المليشيات في المنطقة.