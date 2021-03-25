جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الحوثية في منطقة العود بالضالع

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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قالت مصادر محلية ل مأرب برس إن مستضعفي بني اليزيدي عزلة الوحج العود مديرية قعطبة محافظة الضالع تعرضوا لحمله هستيرية وبشكل مفاجئ للمليشيات الحوثية على قراهم من ما يسمى قسم شرطة القرين والذي عمل على اقتحام ومداهمة منازلهم واعتقال رجالهم من داخل البيوت تحت تهديد السلاح وبدون أسباب تذكر.

وذكر المصدر أن المواطنين في شرقي قرين الفهد تفاجأوا بحملة مدججة بالأسلحة تقتحم منازلهم وتهتك أعراضهم وتروع ألنساء والأطفال في قرية الزرقاء التابعة لعزلة الوحج..

وأكد المصدر أن الحمله يديرها ويحركها مشايخ المنطقة وهم الشيخ علي مسعد السلامي والشيخ صادق سفيان السيد وأخوه والشيخ داوود النهام للتوسع في اموال بيت اليزيدي إذ قام المشايخ بضخ الأموال في ما يسمى بقسم القرين الذي يعتبر مقر مديرية قعطبة حاليآ للمليشيات الحوثية ووزع الأموال وقدم الإغراءات على العاملين بقسم القرين بشكل عام وبطريقته كشيخ متسلط ومتجبر مستخدما جنود الحوثيين لملاحقة وحبس وزجر وقهر بني اليزيدي الضعفاء وأخذهم الى السجون تمهيدا لحراثة الأرض ونهبها وتمليكها للشيخ السلامي.

وطالب أهالي بيت اليزيدي كافة العقلاء لسرعة التدخل وإيقاف هذا العداء العبثي من قبل المشايخ ومشرفي المليشيات في المنطقة.