تفاصيل كيف فقدت فرنسا بريقها أمام أوكرانيا وكيف بلجيكا قلبت الطاولة على ويلز في تصفيات كأس العالم

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بدأت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بشكل غير مقنع بتعادلها 1-1 مع ضيفتها أوكرانيا، اليوم الأربعاء.
ووضع أنطوان غريزمان أبطال العالم في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة رائعة، بينما منح المدافع بريسنل كيمبمبي الضيوف نقطة التعادل بهدف عكسي بعد الاستراحة.
وحصد فريق المدرب ديدييه ديشان نقطة متساويا مع أوكرانيا، وكذلك البوسنة وفنلندا بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الاخرى بالمجموعة الرابعة.
وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع قازاخستان والبوسنة خارج أرضه يومي الأحد والأربعاء المقبلين.
أما بلجيكا فعدلت تأخرها بهدف لفوز 3-1 على ويلز لتحقق بداية مظفرة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وضع هاري ويلسون ويلز في المقدمة بعد عشر دقائق بشكل مفاجئ في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في لوفين، لكن بلجيكا المنتخب المصنف الأول عالميا عدل تأخره إلى انتصار بأهداف كيفن دي بروين وتورجان هازارد وروميلو لوكاكو.
وواصلت بلجيكا هيمنتها على مبارياتها في التصفيات بعد أن فازت بجميع مبارياتها بتصفيات بطولة أوروبا 2020 وتسع مباريات من عشر وتعادلت في واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم السابقة في روسيا والتي بلغت خلالها الدور قبل النهائي.
وأدرك دي بروين التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ووضع هازارد بلجيكا في المقدمة بضربة رأس بعدها بست دقائق، وفقا لرويترز.
وأضاف لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ليعزز رقمه القياسي في الأهداف مع منتخب بلاده إلى 58 هدفا