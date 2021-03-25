المليشيات الحوثية تحرق مخيمات النازحين بالمدفعية والمسيرات في حجة تقارير تكشف عن صفقة القرن ومفاجأت بشأن وجهة محمدصلاح المقبلة 3 طرق بسيطة وسهلة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان القاتل تفاصيل كيف فقدت فرنسا بريقها أمام أوكرانيا وكيف بلجيكا قلبت الطاولة على ويلز في تصفيات كأس العالم آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية واشنطن قرارات للمرة الأولى في تاريخها ..ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة تصريحات ومطالبات أمريكية جديدة ومهمة قد تعمل على إنهاء الحرب في مأرب عدد من المواقع جنوب «تعـز» ساحة تقدم جديدة لقوات الشرعية.. آخر التطورات الميدانية تركيا تصعق هولندا برباعية في بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 “خطأ فادح” للجيش الإسرائيلي يكشف عن معلومات حساسة.. قواعد عسكرية سرية معروضة للعموم
كشفت الفنانة آمال ماهر، يوم الأربعاء، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت آمال ماهر في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي".
وأوضحت ماهر أن سبب هذا الهجوم الكبير بغرض إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.
وأردفت الفنانة المصرية أن تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا.
وتفاجأ الجمهور منذ عدة أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، دون تنويه منها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.
ولم تتضح الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة، كما لم يعلق متابعو آمال ماهر على هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "المصري اليوم"