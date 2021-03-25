آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية

الخميس 25 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت الفنانة آمال ماهر، يوم الأربعاء، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت آمال ماهر في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي".

وأوضحت ماهر أن سبب هذا الهجوم الكبير بغرض إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.

وأردفت الفنانة المصرية أن تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا.

وتفاجأ الجمهور منذ عدة أشهر أيضا بإغلاق القناة الرسمية للفنانة آمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، دون تنويه منها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.

ولم تتضح الأسباب التي أدت لغلق القناة حتى هذه اللحظة، كما لم يعلق متابعو آمال ماهر على هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "المصري اليوم"