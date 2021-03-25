المليشيات الحوثية تحرق مخيمات النازحين بالمدفعية والمسيرات في حجة تقارير تكشف عن صفقة القرن ومفاجأت بشأن وجهة محمدصلاح المقبلة 3 طرق بسيطة وسهلة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان القاتل تفاصيل كيف فقدت فرنسا بريقها أمام أوكرانيا وكيف بلجيكا قلبت الطاولة على ويلز في تصفيات كأس العالم آمال ماهر تكشف عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية واشنطن قرارات للمرة الأولى في تاريخها ..ومجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة تصريحات ومطالبات أمريكية جديدة ومهمة قد تعمل على إنهاء الحرب في مأرب عدد من المواقع جنوب «تعـز» ساحة تقدم جديدة لقوات الشرعية.. آخر التطورات الميدانية تركيا تصعق هولندا برباعية في بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 “خطأ فادح” للجيش الإسرائيلي يكشف عن معلومات حساسة.. قواعد عسكرية سرية معروضة للعموم
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة اليمنية. موسكو -سبوتنيك.
وطالبت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في اليمن باتخاذ خطوات إضافية، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف شامل لإطلاق النار.
ورحبت واشنطن بالسماح بدخول 4 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة اليمني. مشيرة إلى أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وفي جميع أنحاءه أمرا بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.
قال وزراء خارجية بريطانيا، أمريكا، ألمانيا وبحث يوم الثلاثاء مبادرات سلام من أجل اليمن.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الدول الأربع بحثوا "الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير