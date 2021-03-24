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عدد من المواقع جنوب «تعـز» ساحة تقدم جديدة لقوات الشرعية.. آخر التطورات الميدانية

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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لقي ما لا يقل عن 16 عنصراً حوثياً مصرعهم اليوم الأربعاء، بينهم قياديان وقناص، بنيران أبطال الجيش والمقاومة في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب شرق تعز.

 

وواصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها الميداني، حيث تمكنت من تمشيط وتأمين تبة مغيديف وتحرير تبة الخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحكوم .

 

وقتل في المعارك التي ما زالت مستمرة 16 عنصراً، بينهم قياديان، وآخر قناص، وجرح العشرات، والقبض على آخرين، كما استعادت قوات الجيش عدداً من الأسلحة المتنوعة والذخائر التي كانت بحوزة عناصر المليشيا حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت. 

 
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