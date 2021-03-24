مليشيا الحـوثي تفتح أحضانها رسمياً «للشيطان الأكـبر» ودولة خليجية تقود المهمة

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلن ما يسمى بالناطق الرسمي بأسم مليشيات الحوثي الإيرانية المدعو محمد عبدالسلام، اليوم الاربعاء استعداد جماعته لعقد لقاء مباشر مع الاميركيين .

وقال القيادي الحوثي عبد السلام في لقاء تلفزيوني اجرته قناة المسيرة الحوثية :"لا مشكلة لدينا في اللقاء المباشر مع الأمريكيين باعتبار أنهم من يقود العدوان علينا"

وأكد على ان اللقاءات مع المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لازالت مرفوضة من قبل جماعته الانقلابية.

وعن من يقود التقارب الحوثي الأمريكي أوضح القيادي الحوثي محمد عبد السلام على ان مسقط هي من تتولى ذلك.

القيادي الحوثي المقيم في مسقط تحدث ايضاً عن معركة مأرب معلناً استمرار جماعته بمواصلة التصعيد نحو مأرب.

يذكر بأن مليشيات الحوثي الإيرانية، تتكئ على شعار الصرخة المعادي لأمريكا و الكيان الصهيوني ولذلك من غير المستبعد أن تكشف عن تقاربها مع الدولة التي تقول عنها في وسائل إعلامها بأنها "الشيطان الأكبر"