”سبأفون“ تكشف أسباب انقطاع خدماتها عن المحافظات الشرقية (بيان)

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 314

عبرت شركة الهاتف النقال اليمنية "سبأفون" الأربعاء 24 مارس/آذار، عن اعتذارها لمشتركيها إثر انقطاع الخدمة الخارج عن إرادتها في بعض المحافظات لليوم الخامس على التوالي.

ومنذ السبت الماضي، انقطعت خدمة "سبأفون" عن المحافظات الشرقية "مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة".

وأرجعت الشركة في بيان صحفي وزعته على وسائل الإعلام؛ انقطاع الخدمة إلى "العمل التخريبي الذي طال كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكة عدن نت".

ودعا البيان الجهات الرسمية والسلطات المحلية في المناطق المُحررة إلى توفير الحماية للشبكة وتوفير خيارات وبدائل لضمان استقرارها.

وقالت سبأفون إنها "تعتمد حالياً على عدن نت في الربط بين المحافظات "كونها الشبكة الوحيدة الآمنة"، موضحة، أن أي مشغل للهاتف النقال يعتمد في تشغيل خدماته بشكل أساسي على البنى التحتية المقدمة من وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها".

وتابعت: "لا يخفى على الجميع أن سبأفون أدركت بشكل مُبكر المرحلة الحرجة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد وعملت بكل طاقاتها للاستجابة لدعوة الحكومة الشرعية بنقل شبكات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وعبرت الشركة، عن استيائها "من العمل التخريبي الذي طال كابلات عدن نت، وأدى إلى انقطاع شبكتها".

وأعلنت لعملائها في تلك المناطق "انها سوف تقوم بتعويضهم عن فترات الصلاحية والأرصدة المتبقية في باقاتاتهم والتي فقدوها نتيجة لهذا الانقطاع"، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحسين ورفع مستوى الخدمة.

وكانت شركة سبأفون قد أعلنت في سبتمبر من العام الماضي، نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تعرضها للنهب من قبل ميليشيات الحوثي.

نص البيان:

تود الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" أن تتقدم أولًا بخالص الاعتذار لمشتركيها الكرام عن الانقطاع في الخدمة الخارج عن إرادتها في بعض المحافظات، وذلك نتيجة للعمل التخريبي الذي طال كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكة عدن نت، والتي تعتمد عليها سبأفون حاليًا في الربط بين المحافظات؛ كونها الشبكة الوحيدة الآمنة في الوقت الحالي.

ويلزم التنويه هنا إلى أن أي مشغل للهاتف النقال يعتمد في تشغيل خدماته بشكل أساسي على البنى التحتية المقدمة من وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها.

وتود الشركة أن تعلن لعملائها الكرام في تلك المناطق أنها سوف تقوم بتعويضهم عن فترات الصلاحية والأرصدة المتبقية في باقاتاتهم والتي فقدوها نتيجةً لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

ولا يخفى على الجميع أن سبأفون أدركت بشكل مُبكر المرحلة الحرجة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد، وعملت بكل طاقاتها للاستجابة لدعوة الحكومة الشرعية بنقل شبكات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن..

وفي الوقت الذي تعبر فيه سبأفون عن استيائها من العمل التخريبي الذي طال كابلات عدن نت، وأدى إلى إنقطاع شبكتها في بعض المناطق؛ فإنها تتمنى من الجهات الرسمية والسلطات المحلية في المناطق المُحررة توفير الحماية للشبكة وتوفير خيارات وبدائل لضمان استقرارها.

تتقدم سبأفون مرة أخرى بالاعتذار لعملائها الكرام، وتشكر لهم تفهمهم، وتعدهم بأن تعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحسين ورفع مستوى الخدمة بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبأفون

المركز الرئيسي – عدن

بتأريخ 24/ مارس/ 2021