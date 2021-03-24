”الكسارة“ تتنفس.. قوات ”الشرعية“ تتقدم غربي مأرب بغطاء مكثف من طيران ”التحالف“ وتحرر مناطق استراتيجية

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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حققت قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، الأربعاء 24 مارس/آذار، تقدما ميدانيا كبيرا عقب هجوم مضاد بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي الانقلابية دفعت، صباح اليوم، بمجاميع مسلحة للتسلل الى مواقع الجيش الوطني بجبهة "الكسارة".

وأشارت المصادر إلى ان قوات الجيش الوطني ورجال القبائل شنت هجوماً مضاداً، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية، عقب معارك شرسة استمرت لساعات.

وقالت انه تم تحرير عدة مواقع أهمها جبال ”ملبودة“، بدعم وغطاء جوي من طيران التحالف العربي، مؤكدا ان مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ولفتت المصادر الى ان "جبهة الكسارة تنفست اليوم، بعد ان خسرت جماعة الحوثي فيها ما يوازي خسائرها خلال حروبها الست التي خاضتها في محافظة صعدة ضد القوات الحكومية“.

موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت“، قال ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة "الكسارة" خاضت اليوم، معركة شرسة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استمرت لساعات تمكن الجيش من خلالها إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

وأكد الموقع أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثياً، وإصابة العشرات، فيما لاذ من بقي بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً على مواقع المليشيا وتعزيزاتها القادمة إلى الجبهة ذاتها، وألحقت بالمليشيا خسائر أخرى في المعدات والأرواح.

وتزامنت انتصارات القوات الحكومية بجبهة الكسارة، مع استمرار تدفق الدعم العسكري إلى المحافظة، حيث أكدت مصادر ”مأرب برس“، وصول قوات عسكرية من محافظتي أبين وشبوة، لإسناد قوات الجيش في معاركه ضد مليشيا الحوثي.