اللواء أمين العكيمي يضع نائب رئيس مجلس الشورى أمام مستجدات الجوف العسكرية والإنسانية

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله ابو الغيث اليوم محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي واطلع منه على مستجدات الوضع العسكري وانتصارات الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمساندة المقاومة الشعبية وبدعم من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتطرق العكيمي الى الاوضاع التي تعيشها محافظة الجوف والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية بحق المواطنين والاحتياجات المطلوبة والأساسية لاستكمال عملية التحرير واستعادة المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

واكد ان ابناء الجوف عازمون على تحرير واستعادة ما تبقى من المحافظة ودحر تلك المليشيا الانقلابية التي اصبحت اليوم تعيش في ايامها الأخيرة نتيجة الضربات القاسية التي تتلقاها على ايدي ابطال الجيش الوطني والخسائر الكبيرة في عدتها وعتادها العسكرية.