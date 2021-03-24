سابقة خطيرة وواحدة من أبشع جرائم العصر.. الحوثيون يلجأون لـ”نبش القبور“ جنوبي مأرب (صور) ”الكسارة“ تتنفس.. قوات ”الشرعية“ تتقدم غربي مأرب بغطاء مكثف من طيران ”التحالف“ وتحرر مناطق استراتيجية اللواء أمين العكيمي يضع نائب رئيس مجلس الشورى أمام مستجدات الجوف العسكرية والإنسانية كيف تتخلص منه .. دراسة تكشف لأول مرة سر النسيان السعودية تسمح للمستثمرين بالاستئجار بمكة والمدينة وزير الخارجية يضع ملف مأرب على بريطانيا ويناقش مع سفيرها أنهاء الحرب في اليمن لماذا تم حل مجلس إدارة النصر السعودي .. تفاصيل غير متوقعة وزارة الاوقاف والارشاد تناقش تعزيز العلاقة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمكة الحاكم الفارسي لصنعاء ”حسن إيرلو“ يستفز الحكومة ”الشرعية“ ويتبجح برفض استقرار اليمن روسيا تعلن حل خلافاتها في تركيا بخصوص مناطق في سوريا
التقى نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله ابو الغيث اليوم محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي واطلع منه على مستجدات الوضع العسكري وانتصارات الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمساندة المقاومة الشعبية وبدعم من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتطرق العكيمي الى الاوضاع التي تعيشها محافظة الجوف والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية بحق المواطنين والاحتياجات المطلوبة والأساسية لاستكمال عملية التحرير واستعادة المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.
واكد ان ابناء الجوف عازمون على تحرير واستعادة ما تبقى من المحافظة ودحر تلك المليشيا الانقلابية التي اصبحت اليوم تعيش في ايامها الأخيرة نتيجة الضربات القاسية التي تتلقاها على ايدي ابطال الجيش الوطني والخسائر الكبيرة في عدتها وعتادها العسكرية.