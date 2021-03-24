السعودية تسمح للمستثمرين بالاستئجار بمكة والمدينة وزير الخارجية يضع ملف مأرب على بريطانيا ويناقش مع سفيرها أنهاء الحرب في اليمن لماذا تم حل مجلس إدارة النصر السعودي .. تفاصيل غير متوقعة وزارة الاوقاف والارشاد تناقش تعزيز العلاقة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمكة الحاكم الفارسي لصنعاء ”حسن إيرلو“ يستفز الحكومة ”الشرعية“ ويتبجح برفض استقرار اليمن روسيا تعلن حل خلافاتها في تركيا بخصوص مناطق في سوريا مستحضرات منزلية تهدد حيياتنا .. تعرف عليها روسيا تكشف عن أول إنجاز علمي هو الأول من نوعه في مجال الطائرات دولة عربية تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدولي الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ عقب معارك شرسة استمرت لساعات
ناقش وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش، اليوم الأربعاء، في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ماهر بن صالح جمال، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الوزارة والمؤسسة.
وفي اللقاء، أكد الوكيل الرباش تطلع الوزارة إلى تمتين العلاقة بين الجهتين لما فيه خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام.
بدوره أشار بن صالح إلى حرصه الشديد وحكومة المملكة على تقديم كل ما من شأنه خدمة ورعاية حجاج وزوار بيت الله الحرام من كل أرجاء المعمورة والحفاظ عليهم من أية مخاطر أو أوبئة وفق سلسلة من الإجراءات التي تكفل ذلك.
حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي ومدير عام الحج والعمرة بالقطاع عارف البركاني .