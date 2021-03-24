الحاكم الفارسي لصنعاء ”حسن إيرلو“ يستفز الحكومة ”الشرعية“ ويتبجح برفض استقرار اليمن

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أثارت تصريحات القيادي في الحرس الثوري الإيراني، المعين سفير لدى سلطات الانقلاب الحوثية بصنعاء، المدعو "حسن إيرلو"، حول المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، امتعاض الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، التي وصفتها بـ"المستفزة".



جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، اليوم الأربعاء 24 مارس/آذار، بالسفير الروسي لدى اليمن "فلاديمير ديدوشكين"، وفق وكالة أنباء "سبأ".

وفيما ناقش الطرفان مبادرة السعودية لإنهاء الحرب، والدور الروسي للمساعدة في إحلال السلام في اليمن، لفت وزير الخارجية إلى أهمية المبادرة لما تشكله من "فرصة سانحة ينبغي استغلالها لإحلال السلام في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية"، حسب قوله.



وتمنى ”بن مبارك“ ألا تشكل ”المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة، والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن ايرلو عائقا أمام مليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الامن والاستقرار في اليمن“.



ونوه الوزير بالمواقف الدولية المرحبة بالمبادرة والتي تعبر بشكل صريح عن رغبة المجتمع الدولي لإنهاء الحرب العبثية لمليشيا الحوثي والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية، مؤكدا أن" ذلك الزخم يجب أن يشكل دافعا للمليشيا للقبول بالمبادرة وتغليب لغة العقل وإعلاء مصلحة اليمنيين على نزوات النظام الإيراني".



من جانبه، أعرب السفير الروسي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية وتقديره لموقف الحكومة اليمنية وقبولها الفوري بالمبادرة سعيا لتحقيق السلام، مؤكدا وقوف روسيا إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.



والاثنين، أعلنت السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة باليمن تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم وإطلاق عملية سياسية وفق المرجعيات.



وكان المندوب الإيراني لدى الحوثيين المدعو حسن إيرلو قد وصف، أمس الثلاثاء، في تغريدة على "تويتر"؛ المبادرة السعودية بـ"مشروع حرب دائم"، واستمرار لما وصفه بـ"الاحتلال"، وجرائم الحرب، وليست انهاء للحرب. حسب زعمه.