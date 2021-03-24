روسيا تكشف عن أول إنجاز علمي هو الأول من نوعه في مجال الطائرات

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، للصحفيين اليوم، في تعليقه على تصريح شركة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" أمس، حول خطتها لعرض طائرة "جديدة كليا" في المعرض الجوي "ماكس 2021"، بالقول "سيتم عرض أول طائرة بمحرك كهربائي في العالم".

وأوضح بوريسوف: "إنها طائرة كهربائية تعتمد على مبادئ الموصلية الفائقة".

في 5 فبراير/ شباط، بدأت نوفوسيبيرسك اختبار محرك كهربائي واعد للطائرة فائق التوصيل كجزء من طائرة "ياك 40". وهي أول طائرة من هذا النوع في العالم.

بالنسبة لاختبارات الطيران، تم استبدال أحد محركات "ياك 40" الثلاثة، الموجودة في قسم الذيل، بمحرك توربيني غازي مزود بعمود توربيني مع مولد كهربائي، تم تطويره من قبل المعهد المركزي لمحركات الطيران "بي بارانوف " والجامعة الفنية للطيران "يوفا".

وفي مقدمة الطائرة، رُكب محرك كهربائي يستخدم تأثير الموصلية الفائقة ذات درجة الحرارة العالية ونظام التبريد، الذي تم إنشاؤه بواسطة "زاو سوبر أو.إكس" بطلب من "إف.بي.أي".

من المخطط استخدام التقنيات التي تم الحصول عليها لإنشاء محركات ومجمعات للطاقة الكهربائية لجميع الطائرات والمروحيات الكهربائية.

وكانت شركة "روستيخ" قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستعرض طائرة "جديدة كليا" في معرض "ماكس" للطيران الدولي، في مدينة جوكوفسك بالقرب من موسكو في معهد غروموف لبحوث الطيران، في الفترة من 20 إلى 25 يوليو/ تموز.

وأضافت روستيخ: "جميع التقنيات المشاركة في إنشاء منتجات الطيران تشارك في العرض الجوي. والمساحة الإجمالية لمعرضنا تبلغ أكثر من 5 آلاف متر مربع".

يعد معرض "ماكس" الجوي للطيران الدولي واحدا من أكبر عشرة معارض الطيران في العالم، بما في ذلك معرض لو بورجيه الفرنسي، ومعرض برلين الدولي للطيران، ومعرض فارنبرة الدولي، وإير شو الصيني، ودبي إير شو، وغيرها.