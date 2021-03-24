دولة عربية تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدوليدولة عربية تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدولي الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ عقب معارك شرسة استمرت لساعات شاهد.. نتنياهو يفر هاربا من صاروخ اطلق من غزة السعودية تضع إيران أمام خيار صعب رغم نهب الحوثيون 50 مليار ريال.. لماذا سمحت الحكومة بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة وما الشرط الوارد في مبادرة السعودية ويرفضه الحوثي؟ تقرير حديث يحمل الحوثي مسئولية انتهاكات جسيمة في مأرب 4 دول كبرى تتحرك من أجل السلام في اليمن ونووي إيران الموت يفجع آل مكتوم.. بن راشد ينعي «رفيق دربه» بكلمات مؤثرة ودبي تعلن الحداد وتنكس الأعلام وسط تحذيرات واجراءات عاجلة.. اليمن تسجل أكبر معدل اصابة بكورونا منذ بدء الجائحة وتحذير من موجة جديدة لوباء آخر طريقة بسيطة وسهلة في كيفية فحص سلامة وصحة القلب من الأمراض القاتلة
دارت، اليوم الأربعاء 24 مارس/آذار، معارك شرسة بجبهة ”الكسارة“ غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، تكبدت المليشيا الحوثية خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت“، فا ن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة "الكسارة"، خاضت، اليوم، معركة شرسة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استمرت لساعات تمكن الجيش من خلالها إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيا.
وأكد الموقع أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثياً، وإصابة العشرات، فيما لاذ من بقي بالفرار.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً على مواقع المليشيا وتعزيزاتها القادمة إلى الجبهة ذاتها، وألحقت بالمليشيا خسائر أخرى في المعدات والأرواح.