الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ عقب معارك شرسة استمرت لساعات

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 211

دارت، اليوم الأربعاء 24 مارس/آذار، معارك شرسة بجبهة ”الكسارة“ غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، تكبدت المليشيا الحوثية خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت“، فا ن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة "الكسارة"، خاضت، اليوم، معركة شرسة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استمرت لساعات تمكن الجيش من خلالها إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

وأكد الموقع أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصراً حوثياً، وإصابة العشرات، فيما لاذ من بقي بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً على مواقع المليشيا وتعزيزاتها القادمة إلى الجبهة ذاتها، وألحقت بالمليشيا خسائر أخرى في المعدات والأرواح.