دولة عربية تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدوليدولة عربية تفتح ملاعبها بعد 7 سنوات من الحظر الدولي الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ عقب معارك شرسة استمرت لساعات شاهد.. نتنياهو يفر هاربا من صاروخ اطلق من غزة السعودية تضع إيران أمام خيار صعب رغم نهب الحوثيون 50 مليار ريال.. لماذا سمحت الحكومة بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة وما الشرط الوارد في مبادرة السعودية ويرفضه الحوثي؟ تقرير حديث يحمل الحوثي مسئولية انتهاكات جسيمة في مأرب 4 دول كبرى تتحرك من أجل السلام في اليمن ونووي إيران الموت يفجع آل مكتوم.. بن راشد ينعي «رفيق دربه» بكلمات مؤثرة ودبي تعلن الحداد وتنكس الأعلام وسط تحذيرات واجراءات عاجلة.. اليمن تسجل أكبر معدل اصابة بكورونا منذ بدء الجائحة وتحذير من موجة جديدة لوباء آخر طريقة بسيطة وسهلة في كيفية فحص سلامة وصحة القلب من الأمراض القاتلة
هرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة ،امس الثلاثاء .
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.
وعلى الأثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.
وأظهر الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطعماً في مدينة بئر السبع، بعد الإعلان عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة.
وظهر نتنياهو محاطا بعدد كبير من مرافقيه ويخرجون مسرعين من المطعم، الذي كان يكتظ بالحضور.