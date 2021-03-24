شاهد.. نتنياهو يفر هاربا من صاروخ اطلق من غزة

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 545

هرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة ،امس الثلاثاء .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الأثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

وأظهر الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطعماً في مدينة بئر السبع، بعد الإعلان عن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المدينة.

وظهر نتنياهو محاطا بعدد كبير من مرافقيه ويخرجون مسرعين من المطعم، الذي كان يكتظ بالحضور.