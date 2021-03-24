رغم نهب الحوثيون 50 مليار ريال.. لماذا سمحت الحكومة بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة وما الشرط الوارد في مبادرة السعودية ويرفضه الحوثي؟

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أرجعت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، سبب سماحها بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غربي البلاد، لدواعي انسانية.

وقالت وزارة الخارجية في تغريدات -تابعها مأرب برس- على حساب الوزارة في تويتر ،اليوم الأربعاء أنه "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة الثلاثاء لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".

كما أوضحت أن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منعت ميليشيات الحوثي وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعاملت مع كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني".

وشددت على أن الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات.

*السماح بدخول 5 سفن

من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ،اليوم الأربعاء، سماح الحكومة بدخول خمس سفن محملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غربي اليمن.

واتهم بادي في تصريحات تلفزيونية، ميليشيا الحوثي بالمتاجرة بالمشتقات بهدف إثراء عدد من قادتها، مذكراً بالتقرير الأخير لخبراء لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والذي يثبت تورط قيادات كبيرة في الميليشيا في عمليات المتاجرة.

*لم تصل اي سفينة

في ذات السياق ،نفي الحوثيون، اليوم الاربعاء ، وصول أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شركة النفط التابعة للحوثيين : معلوماتنا تقول أنه سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية لم تصل أي واحدة منها إلى الآن، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص وواحدة فقط للقطاع العام، حد قوله.

* المبادرة السعودية وميناء الحديدة

يشار الى ان مبادرة السلام التي اعلنت عنها السعودية امس الاول تضمنت في احد بنودها الاربعة شرطا خاصا بميناء الحديدة وآلية دخول سفن المشتقات النفطية، بما يضمن توريد عائداته المالية إلى حساب بنكي مشترك بهدف صرف مرتبات كافة الموظفين اليمنيين بناء على كشوفات 2014 قبل الحرب.

ونصت المبادرة على إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وهو ما يرفضه ورفضه الحوثيون.

*الحوثي في مواجهة الشعب اليمني

وكان رئيس الوزراء، معين عبد الملك، أكد أمس الثلاثاء أن المبادرة السعودية تضع الميليشيات الحوثية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

كما اعتبر أنها تكشف من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، في حين تستمر الميليشيات وبإيعاز من داعميها في طهران على التصعيد.