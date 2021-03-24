وسط تحذيرات واجراءات عاجلة.. اليمن تسجل أكبر معدل اصابة بكورونا منذ بدء الجائحة وتحذير من موجة جديدة لوباء آخر

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت، الثلاثاء، 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن، وهو أكبر عدد من الإصابات منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالمرض وصل إلى ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنتين وعشرين حالة.

الى ذلك، عبّر "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء هذا الاتجاه المتصاعد في عدد الإصابات، مشيراً إلى ارتفاع حالات الإصابة بنسبة تفوق خمسين بالمئة مقارنة بالشهر الماضي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل دقيق العدد الحقيقي للإصابات، لافتا إلى محدودية قدرات إجراء الاختبارات والتردد في طلب الفحص والعلاج.

في السياق، حذّرت منظمة 'أوكسفام' الدولية من تداعيات الموجة الثانية لوباء 'كورونا' في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان لمدير مكتبها في اليمن محسن صدقي، إن الفيروس ينتشر بسرعة، لكن قلة عدد الفحوصات تحول دون تحديد الحجم الحقيقي للوباء.

وأشار صدقي إلى ارتفاع حاد في أعداد الذين يُنقلون إلى منشآت الرعاية الصحية ويعانون من أعراض خطيرة، مضيفاً أن عددا من الحالات توفيت بأعراض تشبه الإصابة ب'كورونا'، دون تلقيها الرعاية الطبية.

وحذّرت المنظمة من أن موسم الأمطار المقبل سيشهد موجة جديدة لمرض 'الكوليرا' في ظل انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وامس الثلاثاء أعلنت الصحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 96 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (الحكومية)، أن الإصابات الجديدة سُجلت 36 منها في عدن، و30 في حضرموت، و12 في تعز، وثمان في شبوة، وأربع في مأرب، وثلاث في المهرة، وثلاث في لحج.

وأشارت إلى إنها سجلت ايضاً 14 حالة وفاة 11 منها في محافظة حضرموت، وثلاث في محافظات عدن والمهرة وشبوة.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للطوارئ توجيهات عدة للسلطات الحكومية بالتزامن مع تفشي فيروس 'كورونا' في المحافظات.

ووجهت اللجنة بإغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمُولات وتقليص مدّة عملها حتى الثامنة والنصف مساء.

كما وجهت بإعلان حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات، ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات.

وقضت التوجيهات بمنح إجازات في المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وسرعة استكمال امتحانات النقل، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى إغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي، بحسب تقديرات السلطات المحلية في المحافظات.

كما أعلنت السلطات الصحية في تعز إعادة تأهيل محطة إنتاج الأكسجين في مستشفى 'الثورة' العام لمواجهة العجز في مراكز العزل الخاصة بعلاج 'كورونا'.

وقال مدير مكتب الصحة، راجح المليكي، إن السلطات لم تتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية في ظل تزايد أعداد الإصابات بشكل مخيف، مطالباً الحكومة، ومنظمة الصحة العالمية، بسرعة إنشاء محطة توليد جديدة لأسطوانات الأكسجين في المحافظة.