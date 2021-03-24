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طريقة بسيطة وسهلة في كيفية فحص سلامة وصحة القلب من الأمراض القاتلة

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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كشفت دراسة حديثة عن طريقة بسيطة يمكن ممارستها بسهولة لاختبار حالة القلب.

وأوضح معدو الدراسة، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أنه بالإمكان كشف حالة القلب من خلال صعود الدرج، مؤكدين أن معدل صعود درجات السلم هو أفضل اختبار لذلك.

وذكروا، في بحثهم الجديد خلال المؤتمر العلمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن مرضى الشريان التاجي يستطيعون تقييم حالة قلوبهم بممارسة الرياضة التي تشكِّل جزءاً من العلاج الناجع لهم.

ولفتت الدراسة إلى أن المرضى الذين استطاعوا صعود 60 درجة أو 4 طبقات من السلالم في 45 ثانية أو أدنى هم أقل عرضة للوفيات بسبب أمراض القلب.

وأكدت أن المرضى الذين يستغرقون أكثر من دقيقة ونصف لصعود السلالم تظل صحتهم دون المستوى، محذرةً من أنهم قد يكونون أكثر عرضة للوفاة

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