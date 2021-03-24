طريقة بسيطة وسهلة في كيفية فحص سلامة وصحة القلب من الأمراض القاتلة في فاجعة كبيرة الإمارات تعلن تنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3أيام أرقام قياسية صادمة للوفيات في بيوم واحد والمظاهرات تعم الشوارع كارثة قادمة من ليبيا تواصل ضرب 3 محافظات مصرية توكل كرمان توجه رساله مهمة وعاجلة إلى السعودية والإمارات والمليشيات الحوثية الرابطة اليمنية في العراق تطالب بالخروج العاجل للمليشيات الحوثية من المدن الرئيسية وزارة الأوقاف تصدر قرارات مهمة وضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لموجهة فيروس كورونا الحكومة الشرعية تعلن وبشكل رسمي موقفها من دخول السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة لطيران الإسرائيلي على الأحياء السكنية في غزه أول تصريحات نارية لوزير الخارجية بعد المبادرة السعودية يدعو المليشيات الحوثية لالتقاط الفرصة
كشفت دراسة حديثة عن طريقة بسيطة يمكن ممارستها بسهولة لاختبار حالة القلب.
وأوضح معدو الدراسة، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أنه بالإمكان كشف حالة القلب من خلال صعود الدرج، مؤكدين أن معدل صعود درجات السلم هو أفضل اختبار لذلك.
وذكروا، في بحثهم الجديد خلال المؤتمر العلمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن مرضى الشريان التاجي يستطيعون تقييم حالة قلوبهم بممارسة الرياضة التي تشكِّل جزءاً من العلاج الناجع لهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المرضى الذين استطاعوا صعود 60 درجة أو 4 طبقات من السلالم في 45 ثانية أو أدنى هم أقل عرضة للوفيات بسبب أمراض القلب.
وأكدت أن المرضى الذين يستغرقون أكثر من دقيقة ونصف لصعود السلالم تظل صحتهم دون المستوى، محذرةً من أنهم قد يكونون أكثر عرضة للوفاة