في فاجعة كبيرة الإمارات تعلن تنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3أيام

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام