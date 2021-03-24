طريقة بسيطة وسهلة في كيفية فحص سلامة وصحة القلب من الأمراض القاتلة في فاجعة كبيرة الإمارات تعلن تنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3أيام أرقام قياسية صادمة للوفيات في بيوم واحد والمظاهرات تعم الشوارع كارثة قادمة من ليبيا تواصل ضرب 3 محافظات مصرية توكل كرمان توجه رساله مهمة وعاجلة إلى السعودية والإمارات والمليشيات الحوثية الرابطة اليمنية في العراق تطالب بالخروج العاجل للمليشيات الحوثية من المدن الرئيسية وزارة الأوقاف تصدر قرارات مهمة وضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لموجهة فيروس كورونا الحكومة الشرعية تعلن وبشكل رسمي موقفها من دخول السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة لطيران الإسرائيلي على الأحياء السكنية في غزه أول تصريحات نارية لوزير الخارجية بعد المبادرة السعودية يدعو المليشيات الحوثية لالتقاط الفرصة
نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام