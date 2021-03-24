توكل كرمان توجه رساله مهمة وعاجلة إلى السعودية والإمارات والمليشيات الحوثية

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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وجهت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، رسالة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجماعة الحوثي" بشأن الحرب .

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، حيث قالت: "أي عمل قد يؤدي إلى السلام مرحب به".

وأضافت: "مبادرة وقف إطلاق النار السعودية يمكن أن تكون منصة لانطلاق مشاركة أكبر".

ثم وجهت كرمان رسالة إلى السعودية والإمارات والمليشيات الحوثية، قائلة: "السعودية والإمارات يجب عليهما وقف الحصار واحتلال المطارات والموانئ في اليمن، والحوثيون يجب عليهم وقف حصار تعز ووقف الهجوم الدموي في مأرب".