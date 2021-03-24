الرابطة اليمنية في العراق تطالب بالخروج العاجل للمليشيات الحوثية من المدن الرئيسية

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قالت الرابطة اليمنية لخريجي الجامعات والمعاهد في العراق في بيانا صادر عنها دعت فية إلى أبناء الشعب اليمني كافة لدفاع عن الوطن ومكتسباتة ودحر المشروع الإيراني الفارسي في اليمن .
وطالب الرابطة في البيان الصادرعنها العديد من المطالب الهامة وهي كالاتي:-.
أولاً-
التنفيذ العاجل لروح ومضامين مبادرة الاشقاء بالمملكة وفقا لألية زمنية واضحة وبالزام دولي واضح يترتب عليه الردع لمن لا يراعى السلام.
ثانياً.
التمسك بمنهج السلام العادل الشامل المستدام الضامن لمبادئ الشراكة والعدالة والمساواة، السلام الذي لاينتج حروباً، سلام الامن والأستقرار والتنمية والإعمار والبناء. ثالثا-
التمسك بأجراءات بناء الثقة، والانسحابات من المدن الرئيسية ومحيطها خاصة المدن المحتدم الصراع فيها وحولها (وبخاصة مأرب وتعز)، مع التاكيد على سرعة سحب القنبلة الموقوتة (خزان صافر) من رأس عيسى بالحديدة وبما يضمن منع حدوث الكارثة البيئية المحتملة
رابعاً-
التمسك بالمرجعيات الثلاث..
المجد والخلود للاكرم منا جميعا شهداء الوطن والامة صادر عن الرابطة اليمنية لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد العراقية الجمهورية اليمنية 23 مارس 2021م