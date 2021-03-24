وزارة الأوقاف تصدر قرارات مهمة وضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لموجهة فيروس كورونا

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قالت وزارة الأوقاف انه بناء على تعليمات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات اليمنية..
فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تؤكد على ضرورة تنفيذ الآتي: