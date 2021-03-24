الحكومة الشرعية تعلن وبشكل رسمي موقفها من دخول السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، سماحها بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره المليشيات الحوثية" غربي اليمن، لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة والتي تشهد أزمة وقود خانقة.

وقالت الخارجية عبر حسابها على "تويتر": "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".

وأضافت: "الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني".

وأشارت إلى "أن الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين