تراجع كبير لأسعار النفط العالمية.. تعرف على الاسباب

الأربعاء 24 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تراجعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، وسط مخاوف من موجة انتشار ثالثة للوباء، وتزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وعند التسوية انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر مايو/ أيار بنسبة 5.9% إلى 60.79 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام غرب تكساس لنفس الشهر، تراجعا بنسبة 6.2 إلى 57.76 دولار للبرميل، بحسب بوابة "أرقام" المالية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس "كورونا" تمثل اتجاها مقلقا للغاية.

وأوضح تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر افتراضي لمنظمة التجارة الدولية: "حالات الإصابة بالفيروس ترتفع في معظم المناطق، نواصل مشاهدة تأثير الطفرات وإعادة فتح المجتمعات وعدم المساواة في توزيع اللقاحات".

وقالت المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، الثلاثاء، إن ألمانيا تمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل/ نيسان المقبل، ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة في محاولة، للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة "كوفيد-19".

من جانبها حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، كاريسا إتيان، من انتشار فيروس كورونا "بشكل خطير" في أنحاء البرازيل، وحثت جميع المواطنين على اتخاذ تدابير وقائية لوقف انتشار المرض.

وأضافت أن حالات الإصابة ارتفعت أيضا في ولايتي بوليفار وأمازوناس في فنزويلا، وفي المناطق الحدودية بين بيرو وبوليفيا، مشيرة إلى أن "كوفيد -19 لا يتراجع، كما أن الوباء لم يبدأ في الاختفاء".