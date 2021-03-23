ضربات جوية دقيقة تقضي على 20 حوثياً

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كثّفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة، غرب البلاد.
واستهدفت مقاتلات التحالف، مساء اليوم، مواقع للمليشيا الحوثية، شرق قرية "الحمراء"، التابعة لمديرية مستبأ، مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 عنصرا من المليشيا، وتدمير عربتين تابعتين لها حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى تعزيزات للمليشيا غرب المديرية ذاتها ودمرتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.