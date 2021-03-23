بينهم كهربا وعمر ربيعي… صحيفة: موسيماني يعد قائمة الراحلين عن الأهلي المصري

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يعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المدير الفني لفريق الأهلي المصري، اجتمع مع معاونيه للاستقرار على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف القلعة الحمراء.
وأعد موسيماني قائمة الصفقات الجديدة للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لعرضها على إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعد حسم ملف الراحلين.
ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن موسيماني استقر على رحيل كل من "علي لطفي - محمود وحيد - صلاح محسن - حسين الشحات - كهربا - رامي ربيعة".
واستقر المدير الفني للأهلي على بيع المهاجم السنغالي آليو بادجي، خاصة في ظل عدم تألق اللاعب خلال فترة إعارته بنادي أنقرة التركي.