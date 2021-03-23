جريمة مرعبة في اليمن.. انزعج من آذان الفجر فقتل المؤذن بطريقة صادمة

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هزّت جريمة قتل مرعبة محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الثلاثاء 23 مارس/آذار، بعدما قتل شاب جاره المؤذن، بطعنه بخنجر عقب صلاة الفجر؛ بدعوى انزعاجه من صوت الأذان.
وقال مصدر أمني إن قاسم محمد الزبيدي (35 عاما) قتل المجني عليه مهيوب شمسان الزغروري (80 عاما) مؤذن مسجد الرحمن بحي الضربة طعنا بالـ”جنبية” (نوع من الخناجر) ثم قام بتهشيم رأسه بحجر عقب صلاة فجر اليوم، الثلاثاء.
مصدر محلي أكد إن للقاتل نافذة مقابلة للمسجد، وإن الجريمة حدثت بسبب انزعاج القاتل من الأذان، مؤكدا أن الجاني هدد المجني عليه واعتدى عليه أكثر من مرة.
وقال المصدر إن الجاني تحصن في منزله عند محاولة القبض عليه وأشهر ساطورا في وجه الشرطة التي أطلقت النار على قدمه وتمكنت من القبض عليه.