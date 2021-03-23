الحوثيون يمطرون مخيمات النازحين بـ«مأرب» بالصواريخ والقذائف.. حصيلة أولية للضحايا

الثلاثاء 23 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب أن القصف الحوثي بالصواريخ والقذائف الذي استهدف مخيمات الخير والميل وتواصل بمديرية صرواح مطلع الأسبوع أسفر عن إصابة خمس نساء ثلاث منهن حراحهن بالغة، واحتراق وتدمير 27 خيمة و18 خزان ماء.

وأوضحت في بيان صادر عنها – حصل مأرب برس على نسخة منه - أن الأضرار الناجمة عن قصف مليشيا الحوثي لمخيم الخير أسفر عن إصابة ثلاث نساء بجروح بالغة، واحتراق وتدمير 8 خيام، وتدمير 5 خزانات مياه، في حين أسفر القصف الذي استهدف مخيم الميل عن إصابة امرأتين بجروح وتدمير 7 خيام و 5 خزانات مياه.

وفي مخيم التواصل أسفر القصف الحوثي وفق الوحدة التنفيذية عن احتراق وتدمير 12 خيمة، وتدمير 8 خزانات مياه.

وقالت الوحدة التنفيذية إنها رصدت خلال الأيام الماضية انتهاكات ممنهجة ومروعة لمليشيا الحوثي ضد مخيمات النازحين تمثلت في استهدافها بالأسلحة الثقيلة والمقذوفات والصواريخ بشكل غير مسبوق.. واصفة هذه الجرائم بالممنهجة والمروعة.

ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب المجتمع الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غرسلي الذي اطلع على وضع المخيمات وكذلك المنظمات الدولية بالتحرك للضغط من أجل تحقيق الحماية المطلوبة للنازحين، ووقف هذا التصعيد الممنهج والاجرامي في حق النازحين.

وشددت على أن هذه الجرائم تتطلب تدخلاً عاجلا ًمن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإنقاذ الأرواح وحماية النازحين في مخيمات المحافظة.